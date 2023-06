Bimba cade dal balcone e muore

Bambina di 5 anni muore ad Acerra, in provincia di Napoli. La tragedia nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 14 giugno. Una bambina di 5 anni è morta dopo essere caduta dal balcone del suo appartamento. Al terzo piano di un edificio in via Spiniello 32 ad Acerra. Sono stati inutili i tentativi di salvare la bambina. La Procura di Nola ha avviato indagini per comprendere l’accaduto. I carabinieri stanno interrogando i familiari, tutti in stato di shock. Si sta cercando di determinare se si tratti di un incidente e, soprattutto, di stabilire chi si trovava in casa al momento della tragedia.

Tragedia ad Acerra: bambina di 5 anni muore cadendo dal baIcone. I carabinieri della stazione di Acerra sono intervenuto sul posto. La procura di Nola ha disposto ulteriori indagini e il pubblico ministero e il medico legale sono presenti.

La bambina era andata a scuola stamani ed era stata poi prelevata dalla madre e portata a casa, secondo quanto si è appreso. La famiglia della bambina è molto conosciuta in città, in quanto gestisce un bar e un piccolo campo di calcio nella zona in cui risiede. La bambina viveva in un complesso residenziale insieme ai genitori, a un fratellino e a una sorellina poco più grandi di lei.