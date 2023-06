Intervento record a Roma: asportato tumore di 45 kg

Chirurgia: intervento record a Roma, asportato tumore da 45 kg. Una donna di 50 anni, gravemente obesa, ha subito un intervento chirurgico straordinario all’ospedale San Filippo Neri della Asl Roma 1 per rimuovere un tumore ovarico di 45 chili. La sua condizione aveva completamente sconvolto la sua vita, rendendola incapace di svolgere attività quotidiane come camminare. Dopo un’attenta valutazione da parte di un team medico multidisciplinare, è stata operata con successo per rimuovere completamente il tumore. Dopo il ricovero in terapia intensiva post-operatoria, la paziente è stata trasferita nel reparto di degenza, dove ha ricevuto assistenza per riprendere gradualmente l’alimentazione e ritornare a camminare. Inoltre, ha seguito visite di controllo oncologiche e ha ricevuto supporto dietetico, metabolico e psicologico. Al momento della dimissione, la donna era felice e pronta ad affrontare una nuova vita.

Intervento chirurgico al San Filippo Neri di Roma

Asportato un tumore di 45 kg a Roma: è record

Dopo una valutazione accurata da parte di un team multidisciplinare composto da chirurghi d’urgenza, anestesisti, cardiologi, pneumologi e personale infermieristico, la paziente è stata sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere completamente la massa tumorale. L’operazione è stata eseguita dall’équipe di chirurgia d’urgenza, guidata dal direttore Irnerio Angelo Muttillo.