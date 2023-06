Emilio Fede non riesce ad andare al funerale di Berlusconi e sbotta: “Quel farabutto andrebbe arrestato” Social

Emilio Fede non è riuscito ad andare al funerale dell’amico Silvio Berlusconi. È lo stesso giornalista a rivelarlo durante una storia Instagram. Secondo la versione dell’ex direttore del Tg4, sarebbe stata tutta colpa dell’autista che doveva andare a prenderlo a casa, ma che non si è presentato. Contro di lui e contro chi gli chiede spiegazioni per la sua assenza pesante, Fede vomita una serie infinita di offese irripetibili.

Leggi anche: La Dinastia Berlusconi, i figli già divisi. E poi c’è Marta Fascina… Niente funerale di Berlusconi: Emilio Fede infuriato sui social “Lui è sparito e non si è fatto trovare! Quel farabutto andrebbe arrestato! Non solo è sparito, ma ha fatto pure in modo che bloccasse la mia macchina buttando via le chiavi. Farabutto mascalzone!”. È questo lo sfogo violentissimo che Emilio Fede affida ai social per non essere riuscito ad andare al funerale di Berlusconi. Durante la diretta Instagram un suo amico, un certo Alfredo, gli domanda: “Voglio capire perché lei non è andato al funerale!”. il devasto nella diretta instagram di Emilio Fede pic.twitter.com/l8xz6cY4Ku — ¥le ✨ (@yleniaindenial1) June 14, 2023 Richiesta che scatena la furia di Emilio Fede. “Se vieni qua ti regalo cinquemila euro e te lo spiego (perché non sono al funerale di Berlusconi, ndr)! – sbotta così il giornalista – Vieni! Vieni! P*rco l*rido, figlio di una p*ttana b*gascia, cornuto di m*rda, che tu possa morire di un cancro al buco del c*lo che tanto lo hai usato da f*ocio. Sono in mano a delle m*rde!”.

Poco dopo però, in un altro video pubblicato sempre si Ig, Emilio Fede si dice addirittura contento di non essere riuscito ad andare al funerale dell’amico: “Ciao Presidente Berlusconi, sono anche contento di non arrivare in tempo: per lungo tempo guardare una bara sapendo che dentro ci sei tu e avendo la forza dentro che mi occorre di allungare la mano e dire ‘Silvio, vengo con te! Non mi mollare. Io ormai ho 92 anni, voglio raggiungerti al più presto’”.

