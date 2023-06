Quando arriva la quattordicesima, e chi ne ha diritto

Quattordicesima, quando arriva e chi ne ha diritto. Di solito, la quattordicesima è pagata tra giugno e luglio, ma non è obbligatoria per legge. Ne beneficiano i pensionati che soddisfano determinati requisiti di reddito e i lavoratori dipendenti, se previsto dal contratto collettivo o da contratti individuali. La questione richiede un’ulteriore analisi perché, se il calcolo della quattordicesima è abbastanza semplice per i lavoratori che la ricevono, le regole sono diverse per i pensionati. Il sito dell’Inps aiuta a chiarire, in parte.

Inps, quattordicesima e aventi diritto

Chi ha diritto alla quattordicesima per il 2023

Ecco chi ha diritto alla quattordicesima e quando viene versata. I lavoratori dipendenti la ricevono solo se prevista dal contratto collettivo o da accordi individuali. Un datore di lavoro può decidere di pagarla volontariamente. Viene pagata entro luglio e le tempistiche sono specificate nei diversi contratti collettivi. Ad esempio, nel settore terziario, il pagamento è previsto entro la fine di giugno, mentre nella logistica entro la fine di luglio.

Il periodo di maturazione della quattordicesima va dal primo giorno di luglio al 30 giugno e il calcolo si basa sui giorni lavorati durante questo periodo. Chi ha lavorato per tutto l’anno riceve una quattordicesima completa, corrispondente a una mensilità, mentre per gli altri, ad esempio coloro che sono stati assunti durante quel periodo, la ricevono in proporzione ai mesi lavorati. Il calcolo si basa sullo stipendio e non include elementi aggiuntivi come straordinari o assegni familiari.