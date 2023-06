Tragico incidente, morti madre e figlio di 11 anni. Grave la sorellina

Tragico incidente in Calabria. Un auto finisce nel burrone, morti una donna di 39 anni e il figlio di 11. Grave la sorella di 13 anni, trasportata in elisoccorso all’ospedale di Locri. L’utilitaria con a bordo le tre vittime si trovava sulla strada provinciale che conduce da Bovalino a Natile, in provincia di Reggio Calabria. Per cause non ancora accertate, l’auto ha sbandato improvvisamente. Ha rotto il guardarail ed è precipitata in un fosso di tre metri di profondità. L’urto non ha lasciato scampo alla mamma e al figlio. Sul posto sono intervenuti le ambulanze e l’elicottero del 118, oltre ai vigili del fuoco delle stazioni di Bianco e Siderno. Le condizioni della piccola tredicenne sono molto gravi, tanto da far decidere un trasferimento da Locri all’ospedale del capoluogo.

Il luogo dell’impatto

