Incidente Lamborghini, perquisizioni in casa dello youtuber: la verità sui 5 telefonini

Incidente in Lamborghini, perquisizioni in casa dello youtuber. I carabinieri perquisiscono in queste ore l’abitazione di Matteo Di Pietro. Il giovane indagato per omicidio stradale che ha provocato la morte del piccolo Manuel. Sotto sequestro cinque telefoni appartenenti ai The Borderlines. L’obiettivo degli inquirenti è individuare, oltre ai video, anche i messaggi che possono essere utili per le indagini e per la ricostruzione dell’accaduto il 14 giugno scorso. Nel fascicolo coordinato dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, solo Matteo Di Pietro, il ventenne alla guida, è indagato, ed è risultato positivo agli esami tossicologici. La posizione degli altri quattro, tre ragazzi e una ragazza, è ancora sotto esame. Si vuole accertare se l’attività dei ragazzi possa aver portato a un’omissione di soccorso.

Matteo Di Pietro, incidente in Lamborghini: perquisizioni in casa dello youtuber. Matteo Di Pietro fa parte del gruppo TheBorderline, noto per le sfide che vengono poi condivise online. Dopo l’incidente, le forze dell’ordine hanno acquisito anche i telefoni degli altri passeggeri a bordo della Lamborghini, tre ragazzi e una ragazza. Al momento, la polizia giudiziaria sta interrogando diversi testimoni, inclusi membri del collettivo. Inoltre, nei prossimi giorni verrà ascoltata anche la madre del piccolo Manuel, che era presente nella Smart colpita dal suv.

A Casal Palocco, i residenti continuano a sottolineare che il suv Lamborghini dei TheBorderline stava viaggiando a una velocità sconsiderata prima di colpire la Smart e causare la morte del piccolo Manuel, anche se sembra che il suv avesse la precedenza. La comunità è ancora sconvolta e descrive l’accaduto come un evento improvviso e doloroso. Alcuni cittadini affermano che l’incidente avrebbe potuto coinvolgere chiunque, e suggeriscono di visionare le registrazioni delle telecamere di sorveglianza per comprendere meglio la situazione.