Terrore a scuola, 25 vittime per un attacco mortale

Attacco terroristico in Uganda, almeno 25 vittime in una scuola. Il portavoce della polizia dell’Uganda occidentale, Fred Enanga, ha riferito che un tragico “attacco terroristico” ha causato la morte di almeno 25 persone in una scuola. Secondo Enanga, recuperati finora 25 corpi nella scuola. Sia i corpi che i numerosi feriti sono all’ospedale di Bwera, una città nelle vicinanze del confine con la Repubblica Democratica del Congo. Almeno 20 gli studenti presi in ostaggio.

La notizia di questo terribile evento ha scosso profondamente la comunità locale e ha suscitato grande preoccupazione e tristezza tra la popolazione. Le autorità stanno attualmente indagando sull’attacco e cercano di determinare gli autori di questo vile gesto. In un momento così difficile, la solidarietà e il sostegno alle famiglie delle vittime diventano ancora più importanti, al fine di fornire conforto e aiuto in un momento di grande dolore.

