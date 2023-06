Arriva la quattordicesima, come la spenderanno gli italiani. Sono in arrivo le quattordicesime per chi ne ha diritto. Un sondaggio Confesercenti-Ipsos spiega come verranno impiegati questi soldi degli italiani, creando una movimentazione nei consumi. Circa 10 milioni di italiani riceveranno un pagamento extra di 14 miliardi di euro complessivo. Arriverà tra la seconda metà di giugno e la prima settimana di luglio. Questa iniezione di liquidità potrebbe portare a consumi familiari per un valore di 6,8 miliardi di euro.

Parte delle quattordicesime saranno usate dagli italiani per le vacanze

Quattordicesima: come la spenderanno gli italiani

In arrivo la quattordicesima: come la spenderanno gli italiani, il sondaggio di Confesercenti. I consumi subiranno un notevole impulso, soprattutto nel settore turistico. La destinazione più comune per il denaro extra è senza dubbio la voce “vacanze”, scelta dal 51% degli intervistati. Che secondo l’associazione dei commercianti si tradurrà in un utilizzo di circa 3,7 miliardi di euro. Il 25% delle persone ha intenzione di investire l’extra nello shopping. Durante i saldi estivi, pari a circa 1,8 miliardi di euro. Un altro 18% prevede di utilizzarlo per l’acquisto di altri prodotti (1,3 miliardi di euro).

Una parte significativa delle risorse aggiuntive, però, sarà destinata a saldare debiti o a coprire spese obbligate. Secondo Confesercenti, basandosi sul sondaggio Ipsos, circa 4,7 miliardi di euro verranno utilizzati per queste finalità. Il 21% dei partecipanti afferma di utilizzare almeno una parte della quattordicesima per pagare debiti. Un totale di circa 1,5 miliardi di euro. Invece, il 15% la utilizzerà per coprire mutui e finanziamenti (poco più di 1 miliardo di euro). Una spesa aumentata a causa dell’aumento dei tassi di interesse nell’ultimo anno.