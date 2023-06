Germania, arrestato il camionista che investì Davide Rebellin. Wolfgang Rieke, un autotrasportatore tedesco di 62 anni, è stato arrestato su mandato europeo emesso dal gip di Vicenza. La notizia è stata comunicata dalla Procura della Repubblica di Vicenza. L’uomo si trova in stato di fermo nel carcere di Münster, in Germania. Secondo l’ordinanza emessa dalla Procura, la morte di Davide Rebellin, ex campione di ciclismo di 51 anni, è da attribuire esclusivamente a un insieme di comportamenti scorretti da parte di Rieke.

Il luogo dell’incidente in cui è morto Davide Rebellin, 51 anni, a Montebello Vicentino, 30 novembre 2022

È stato arrestato il camionista che investì Davide Rebellin

In Germania è stato arrestato il camionista che investì Davide Rebellin. Il 30 novembre dell’anno scorso, Rieke stava effettuando un trasporto per conto della ditta di spedizioni di suo fratello a Recke, nella Renania Settentrionale-Westfalia. Durante il tragitto, ha investito il ciclista che si trovava in sella, poco distante dal casello autostradale di Montebello Vicentino, e poi ha continuato la sua corsa.

Non è la prima volta che il camionista è coinvolto in episodi simili. Infatti, nel 2001 è stato condannato a una pena patteggiata dal tribunale di Foggia per fuga dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso. Nel 2004, inoltre, gli era stata revocata la patente dalla polizia stradale di Chieti a causa di guida in stato di ebbrezza. Nel caso di Rebellin, sembra che il 62enne fosse pienamente consapevole di quanto accaduto. Dopo l’investimento, avvenuto in una rotatoria, Rieke è sceso dalla cabina, si è avvicinato a Rebellin e, dopo averlo osservato per alcuni secondi, è ripartito.