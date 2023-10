Incidenti e ritardi, rete ferroviaria in tilt. Caos totale

Rete ferroviaria in tilt dalle 10.40 circa di questa mattina. Il treno Alta Velocità diretto a Napoli si è improvvisamente bloccato dopo aver spezzato un palo dell’alimentazione elettrica. Un incidente grave che ha causato incidenti e ritardi. La linea elettrica di alimentazione si trovava tra le stazioni di Roma Tiburtina e Roma Prenestina e ha causato ritardi fino a 3 ore, cancellazioni per i viaggiatori che dovevano recarsi da e per la capitale, e soprattutto la riprogrammazione dell’intera rete ferroviara. Questi ritardi hanno avuto un impatto notevole, in particolare sulla linea ad alta velocità Roma-Napoli. Gli effetti dell’inconveniente tecnico si sono estesi all’intera dorsale Milano-Napoli e alla Verona-Venezia-Roma.

Il guasto è avvenuto mentre un treno proveniente da Venezia, diretto a Napoli e in transito per Roma, stava attraversando la stazione di Prenestina. Il treno è rimasto fermo, e i passeggeri sono stati trasferiti su un altro treno. La circolazione dei treni è stata notevolmente rallentata a partire dalle ore 10:44 nel nodo ferroviario di Roma. Rfi ha informato che le cause del guasto, che hanno portato la rete ferroviaria in tilt sono attualmente oggetto di indagine.

Leggi anche: Esplode palazzina a Ferrara, due morti.