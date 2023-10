Una palazzina esplode a Ferrara. Una bombola di gas ha fatto esplodere una palazzina nel quartiere di Argenta, a Ferrara. Distruzione e panico in tutta l’area. Nella palazzina vivevano due anziani residenti, entrambi intorno ai 70 anni. Nel momento dell’esplosione, un potente boato ha fatto tremare tutto il quartiere di Argenta. I vicini, preoccupati per la sorte degli inquilini, hanno subito cercato di mettersi in contatto con loro. I telefoni, però, sono rimasti silenziosi, gettando ombre di preoccupazione su quanto potesse essere accaduto. L’esplosione è avvenuta intorno alle 21.45 di ieri sera. I Vigili del fuoco hanno estratto il corpo di uno dei due dispersi, un uomo di 76 anni, intorno alle 8.40. (Continua dopo la foto)

I vigili del fuoco sul luogo del disastro

Tragedia nella notte: una palazzina esplode a Ferrara

La tragedia della palazzina esplosa a Ferrara. Le autorità sono intervenute tempestivamente per gestire l’emergenza. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco provenienti da Ferrara, Bologna e Forlì, inclusi i membri del nucleo NBcr specializzati nella gestione di situazioni potenzialmente pericolose. Hanno mobilitato anche gli specialisti Usar (Ricerca e Soccorso sotto le macerie) e Gos (Gruppi Speciali Operativi nella Movimentazione Terra) per affrontare la catastrofe.

L’esplosione ha sollevato completamente la palazzina, portando il tetto a livello stradale. L’incendio scoppiato tra le macerie ha aumentato il caos e la devastazione, generando una densa nube di fumo grigio visibile anche da lontano.

I coraggiosi pompieri stanno lavorando incessantemente per cercare di salvare le persone ancora intrappolate sotto le macerie. Intorno alle 8.30 è stato rinvenuto il corpo di un uomo, di circa 76 anni. Tre ore dopo è stata ritrovata anche la moglie, di circa 70 anni. Non dovrebbero esserci altri dispersi.

L’intera comunità di Argenta e le autorità locali si uniscono nel sostegno alle famiglie coinvolte in questa tragedia e nell’auspicio che la persona dispersa possa essere ritrovata sana e salva il prima possibile. La causa dell’esplosione rimane sotto investigazione, mentre il dolore e lo shock della comunità rimarranno per lungo tempo.