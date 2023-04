Infezione fulminante, morta giovanissima campionessa. Addio Laura. Aveva solo 18 anni

Laura Delava, una giovane campionessa di powerlifting belga, è morta a soli 18 anni a causa di una grave infezione. La sua morte ha lasciato il mondo dello sport senza parole e ha provocato una grande ondata di cordoglio sui social media.

La giovane aveva iniziato a praticare il powerlifting solo la scorsa estate, ma in breve tempo era diventata una campionessa nazionale nella sua categoria, stabilendo ben quattro record nazionali lo scorso settembre, all’età di soli 17 anni. Laura era considerata una vera promessa dello sport e aveva un futuro luminoso davanti a sé.



Purtroppo, la sua vita è stata spezzata improvvisamente da una grave infezione che l’ha colpita in modo fulminante, portandola alla morte in meno di 24 ore dal momento in cui ha scoperto di essere malata.



La notizia della morte di Laura è stata data dal suo amico sui social media, dove molti utenti hanno espresso il loro dolore per la prematura scomparsa della giovane atleta. La sua famiglia terrà una cerimonia privata e un tributo in sua memoria, prima della sepoltura della sua urna sabato 29 aprile.



L’improvvisa scomparsa di Laura ha colpito profondamente il mondo dello sport e in particolare la comunità del powerlifting. Molte persone hanno ricordato la giovane campionessa come una persona piena di energia, determinazione e forza di volontà, con un carattere forte e sacro.



Il ricordo di Laura rimarrà vivo nella memoria di chi l’ha conosciuta e di chi ha avuto la fortuna di vedere il suo talento nel powerlifting. La sua morte improvvisa è un tragico ricordo di quanto la vita sia fragile e di quanto sia importante apprezzare ogni momento che abbiamo con le persone che amiamo.