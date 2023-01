Inflazione in Giappone: da Uniqlo stipendi in aumento fino al 40%

Stipendi più alti in Giappone a causa dell’inflazione. Ad iniziare la svolta storica è il gruppo Fast Retailing, a cui fa capo la catena di articoli di abbigliamento Uniqlo, che ha annunciato un aumento delle paghe dei dipendenti che lavorano nelle sedi giapponesi fino al 40% in più. Tra le motivazioni della scelta, l’appello del primo ministro giapponese Fumio Kishida che, la scorsa settimana, ha chiesto alle aziende giapponesi di sostenere i dipendenti, a fronte di un tasso di inflazione ha raggiunto il record degli ultimi 40 anni. Infatti, nonostante l’inflazione stia aumentando al ritmo più veloce degli ultimi decenni, le buste paga a fine mese per i giapponesi rimangono spesso infatti invariate.



Come ha riportato La Repubblica, la nuova politica salariale si applicherà ai dipendenti con full-time della sede centrale e degli altri negozi sparsi per il Giappone a partire dall’inizio di marzo. Una misura che interesserà circa 8.400 dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Tra gli altri 48mila dipendenti di Fast Retailing in Giappone, che spesso hanno contratti più precari, 41mila persone hanno già visto il loro salario orario aumentare in media del 20% dallo scorso settembre.



“La decisione servirà a compensare meglio ogni dipendente in base alle sue ambizioni e competenze, e ad aumentare il potenziale di crescita e la competitività dell’azienda”, ha detto colosso dell’abbigliamento giapponese nel suo comunicato ufficiale del colosso dell’abbigliamento. In base alla nuova politica, lo stipendio mensile dei neo-laureati assunti dovrebbe passare da 255mila a 300mila yen (2mila euro). I manager al primo o al secondo anno di attività vedranno il loro stipendio aumentare, invece, da 290 a 390mila yen. “Per gli altri dipendenti, l’azienda prevede di aumentare gli stipendi annuali fino al 40%”, ha dichiarato Fast Retailing. “In futuro, la nuova retribuzione di ciascun dipendente sarà decisa in base a criteri di valutazione uniformi a livello globale”.



