Maxi concorso pubblico al via, diecimila nuovi assunti: ecco tutti i requisiti necessari per candidarsi interni

Buone notizie per chi cerca un impiego negli uffici pubblici. L’Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps) ha infatti indetto un concorso pubblico per coprire circa diecimila posti di lavoro. La ricerca di collaboratori è concentrata sia su diplomati che su laureati. Ma come si fa a partecipare al concorso? E quali sono i requisiti richiesti? Vediamo tutti i dettagli.

Concorso pubblico: ecco come trovare lavoro all'Inps Con il prossimo concorso pubblico l'Inps è alla ricerca di tre dirigenti di prima fascia, di 20 dirigenti amministrativi della seconda fascia funzionale, di 12 medici della seconda fascia funzionale, di 47 medici della prima fascia funzionale. Questi ultimi da assumere tramite scorrimento della graduatoria del concorso per 189 medici già espletato o, se esaurita, tramite nuova procedura concorsuale (42 unità) e mediante stabilizzazione di personale medico in posizione di comando (5 unità). Ma non è tutto perché l'Inps indicendo questo concorso pubblico cerca anche altre figure professionali. Come ad esempio 5 professionisti tecnico-edilizi di I livello, da assumere mediante scorrimento della graduatoria del concorso a 38 professionisti tecnico-edilizi di I livello o, in caso di esaurimento, nuova procedura concorsuale. Il concorso pubblico dell'Inps è aperto anche alla ricerca di 3 professionisti statistico-attuariali di primo livello, da reperire attraverso lo scorrimento della graduatoria del concorso a 7 professionisti statistico-attuariali di I livello già espletato o attraverso nuovo bando se esaurita.

Si cercano anche di 10 professionisti legali di primo livello, da assumere tramite scorrimento della graduatoria del concorso INPS per 15 avvocati.

Si cercano anche di 10 professionisti legali di primo livello, da assumere tramite scorrimento della graduatoria del concorso INPS per 15 avvocati. Ci sono inoltre posti disponibili per 751 unità di area C, posizione economica C1 (consulenti protezione sociale), da assumere mediante scorrimento della graduatoria del concorso per 1858 consulenti protezione sociale già espletato. 645 unità da inquadrare in area B, posizione economica B1, da assumere tramite scorrimento di graduatorie o nuovo concorso. È infine ancora attesa la pubblicazione del bando di concorso in Gazzetta Ufficiale con le relative date.

