Insetti a tavola, il leghista contro Nicole Kidman: “Meglio la fiorentina che quella schifezza”

Riesplode anche in tv la polemica sui cibi alternativi alla carne che, secondo gli attivisti, sarebbe un alimento che contribuisce in modo molto alto all’aumento dell’inquinamento del pianeta. A riaccendere la miccia è il vicepresidente leghista del Senato, Gian Marco Centinaio. Ospite de L’aria che tira su La7, l’ex ministro dell’Agricoltura punta il dito contro l’attrice australiana Nicole Kidman che, qualche tempo fa, si era mostrata in un video mentre mangiava tranquillamente diversi tipi di insetti.

Nicole Kidman

“Meglio la bistecca fiorentina che quella schifezza che mangiava Nicole Kidman. – così si sfoga Centinaio durante L’aria che tira – Ricordo una cosa: durante il periodo della pandemia noi eravamo chiusi in casa, non funzionavano le fabbriche, andavano meno della metà degli aerei. Le aziende agricole italiane invece funzionavano, soprattutto in Pianura Padana, e il livello di inquinamento era diminuito. Questo vuol dire che c’è qualcosa che non funziona nelle dichiarazioni di chi dice il contrario”.

Secondo l’esponente leghista “l’importante è che il consumatore venga informato. Quella non è carne, non possiamo parlare di bistecca di tofu, non possiamo parlare di bistecca di micelio, non possiamo parlare di hamburger sintetico, devono avere un altro nome. Così il consumatore è informato. Cominciamo a chiamare le cose con il loro nome. Gian Marco Centinaio vuol mangiare una bistecca? – polemizza ancora – Va dal macellaio e compra la bistecca. Gian Marco Centinaio vuole mangiare qualcos’altro che sia di tofu, di micelio o di quelle altre porcherie che vengono fatte? Benissimo, va e prende un’altra cosa che è totalmente diversa. Se partiamo da questo presupposto allora si ragiona, in caso contrario mi metto anche io sulle barricate”, conclude.

“I miei genitori si lanciavano le palle di neve a Washington e io avrò avuto due anni. – aveva invece raccontato Nicole Kidman qualche anno fa – Ricordo che mi chinavo e con i pugni ne raccoglievo un po’, dicendo: ‘Non riesco a tirare la neve, allora la mangio!’. Mangiavo anche formiche, anche se non avevano un buon sapore un po’, come dire, acide. Avevano un gusto strano. Mangiavo di tutto. Avrà mangiato qualsiasi cosa commestibile. Larve, lombrichi e insetti”.

