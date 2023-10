Israele, scandalo per le scritte a scuola. Valditara interviene: “Ispezioni e punizioni”

Attacco a Israele, post shock in un liceo a Milano. Due associazioni giovanili milanesi hanno manifestato sostegno agli attacchi sui social media, arrivando addirittura a festeggiare i massacri di civili. “Quant’è bello quando Tel Aviv brucia” è ciò che gli studenti della Kurva Manzoni Antifa hanno scritto in una storia su Instagram. Valditara ha dichiarato: “Non è credibile che alcuni sindacati o partiti li difendano”, riferendosi ai Collettivi milanesi e alle presunte frasi che avrebbero pronunciato.

Schieramenti sull’attacco a Israele, post shock in un liceo a Milano. “Quant’è bello quando Tel Aviv brucia” è ciò che gli studenti della Kurva Manzoni Antifa hanno scritto in una storia su Instagram. Questo gruppo sostiene la squadra di calcetto del Liceo Manzoni di Milano e ha pubblicato una foto di palestinesi esultanti dopo l’attacco a Israele. Questo liceo storico, situato in centro città, frequentato anche dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini alla fine degli anni ’80, è tra le scuole criticate dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che oggi ha espresso solidarietà alla scuola ebraica di Milano.

Il movimento studentesco Osa ha dichiarato: “Apprendiamo che il ministro Valditara vorrebbe perseguire legalmente e vedere finire in prigione i membri dei collettivi studenteschi che inneggiano Hamas. Le dichiarazioni del ministro sono false e pretestuose e dimostrano la volontà di attaccare e criminalizzare chi denuncia i crimini di Israele ed è per la libertà della Palestina. Osa denuncia i tentativi repressivi del Ministro Valditara, ribadisce che terrorista è Israele e che si batterà nelle scuole per la libertà della Palestina. Dichiariamo per questa settimana l’agitazione studentesca nelle scuole di tutta Italia in solidarietà al popolo palestinese”.