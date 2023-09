“Gli italiani si stanno estinguendo”. La terribile fotografia dell’Istat sul Paese

Il nostro sarà un Paese sempre più longevo, ma anche più vecchio. E che rischia di andare incontro a una graduale quanto inesorabile riduzione della popolazione. Questo lo spaccato sul nostro futuro demografico elaborato dall’Istat, sulla base dei dati aggiornati al 2022: la popolazione residente è in decrescita e secondo le previsioni dovrebbe passare dai 59 milioni del 1 gennaio 2022 a 58,1 milioni il 1 gennaio 2030, a 54,4 milioni nel 2050 e a 45,8 milioni nel 2080. Il rapporto tra individui in età lavorativa e non, allo stesso tempo, si andrà sempre più assottigliando, fino ad arrivare a una proporzione di uno a uno nel 2050. Un invecchiamento comune che avrà, però, un andamento diverso a seconda della Regione presa in esame, come spiegato da Repubblica. (Continua a leggere dopo la foto)

Affitti brevi, le nuove regole che terrorizzano i proprietari: “Multe fino a 8mila euro”

Secondo l’Istat, infatti, il Mezzogiorno andrà incontro a un vero e proprio spopolamento, con la popolazione che scenderà dai 19,9 milioni del 2022 a 16,3 nel 2050, fino ad arrivare a 11,9 nel 2080. Stabile il Nord, con cali significativi che saranno registrati soltanto nel 2080, un pochino meno bene il Centro. (Continua a leggere dopo la foto)

Le famiglie sono in crescita, dati alla mano, ma con un numero di componenti sempre più piccolo: entro il 2042, soltanto una su quattro sarà composta da genitori e almeno un figlio, mentre più di una su cinque non ne avrà. Nel frattempo, la popolazione sarà sempre più vecchia: nel 2050 il 34,5% degli italiani avrà 65 anni o più e aumenterà di pari passo il numero di persone sole, anche per l’aumento di scioglimenti dei legami di coppia. (Continua a leggere dopo la foto)