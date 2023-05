“Pregate per Jamie”. È questo il drammatico appello lanciato da fonti molto vicine all’attore americano secondo quanto riporta il sito TMZ. Jamie Foxx è infatti stato ricoverato in ospedale tre settimane fa per una non meglio specificata urgenza medica. Ma, secondo quanto si apprende, le condizioni di salute della star di Hollywood sarebbero molto gravi. Tanto che le persone a lui più vicine avrebbero sollecitato i suoi numerosi fan a pregare il più possibile per lui. Ma che cosa ha veramente l’attore?

Jamie Foxx ricoverato in ospedale

Quando è stato ricoverato d’urgenza in ospedale tre settimane fa, Jamie Foxx stava girando un film insieme a Cameron Diaz. E stava anche per iniziare la produzione della nuova stagione del game show sui testi musicali chiamato ‘Beat Shazam’. Ma, sempre secondo TMZ, proprio a causa delle sue precarie condizioni di salute, l’attore sarà sostituito alla conduzione del programma.

Altro particolare che preoccupa i fan di Jamie Foxx è il fatto che anche la figlia Corinne, che fa la dj proprio in quello show, non sarà presente perché non avrebbe mai lasciato in questi giorni l’ospedale di Atlanta, in Georgia, dove il padre è ricoverato.