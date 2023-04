Ron Faber, morto l’attore del film L’esorcista: aveva 90 anni Cronaca

È morto un altro grande protagonista del cinema americano. Si tratta di Ron Faber. L’attore statunitense se ne è andato all’età di 90 anni a New York per le conseguenze di un tumore ai polmoni. Faber aveva iniziato la sua carriera come attore teatrale a Broadway. Ma il suo nome era legato indissolubilmente al famosissimo film horror L’esorcista, uscito nel 1973, in cui interpretava il ruolo di Chuck, l’amico della protagonista Chris MacNeil (Ellen Burstyn) che le rivela che Burke Dennings (Jack MacGowran) è morto.

Leggi anche: Tv in lutto, l’attore è morto a soli 47 anni: l’annuncio pieno di dolore della famiglia Morto l’attore de L’esorcista Ron Faber Ron Faber è morto dunque per i postumi di una grave forma di tumore ai polmoni che aveva colpito il suo fisico già debilitato dall’età avanzata. La scomparsa di uno degli interpreti de L’esorcista risale però al 26 marzo, più di un mese fa. Ma la notizia è stata diffusa soltanto nelle ultime ore da un portavoce della famiglia. Sconosciuti i motivi di questo ritardo. Come già accennato, il 90enne Ron Faber, morto più di un mese fa, ha iniziato la sua brillante carriera negli anni ‘70 come attore di teatro a Broadway, recitando al fianco di colleghi come Henry Fonda in ‘First Monday in October’ e come Irene Papas in ‘Medea’. Ed è proprio mentre si esibiva sul palcoscenico teatrale che venne notato dal regista William Friedkin che decise subito di sceglierlo come interprete del suo film di esordio: L’esorcista appunto.

Nel film horror Ron Faber interpreta il ruolo di Chuck che, oltre ad essere un assistente alla regia, è anche amico e confidente della protagonista de L’esorcista, l’attrice Ellen Burstyn. Ma, durante la sua lunga carriera, Faber è stato protagonista anche di altre pellicole di successo come ad esempio ‘L’albero di Guernica’ (1975), insieme a Mariangela Melato e Cosimo Cinieri. Altre sue comparse poi si registrano nei film ‘The Private Files of J. Edgar Hoover’ (1977), ‘Soup for One’ (1982),’Navt Seals – Pagati per morire’ (1990) e ‘Calling Bobcat’ (2000). Il suo volto è apparso infine anche in serie tv come ‘Law & Order – I due volti della giustizia’ e ‘Il tenente Kojak’.

Leggi anche: Lutto nel cinema, morto attore de La Passione di Cristo di Mel Gibson. E non solo…