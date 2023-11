Che Jannik Sinner fosse immenso sul campo lo si è capito ieri, quando ha portato la Coppa Davis in Italia dopo la bellezza di 47 anni. Oggi sappiamo che immenso lo è anche senza racchetta. Il giovane altoatesino ha trascinato l’Italia alla vittoria della Coppa Davis a Malaga, battendo due volte Djokovic in semifinale (nel singolare e nel doppio con Sonego) e portando a casa il punto decisivo contro De Minaur, in un match a senso unico. Dopo aver alzato la coppa, in conferenza stampa, Sinner ha voluto dedicare un pensiero a Tathiana Garbin, capitana della nazionale femminile, che oggi si sottoporrà ad una delicata operazione per una recidiva del tumore.

Campione dentro e fuori dal campo: le commoventi parole di Sinner per Tathiana Garbin

In conferenza stampa Sinner ha dedicato un pensiero a Tathiana Garbin: «Speriamo che questa vittoria le possa dare forza, saremo tutti con lei. Qui si parla di vincere la Coppa Davis, di fare la storia, ma quello che conta nella vita è tutt’altro. Quindi dobbiamo sentirci molto fortunati di essere qui». Parole che, inevitabilmente, hanno commosso tutti, dimostrando che Sinner è un grande campione, dentro e fuori dal campo.

La malattia di Tathiana Garbin

Lo scorso novembre, l’ex numero 22 del mondo Tathiana Garbin, ha svelato al mondo di doversi operare per un tumore raro. Oggi, lunedì 27 novembre, dovrà operarsi a Pisa per la seconda volta a distanza di pochi mesi.

“Desidero condividere con tutti voi una parte importante del mio percorso di vita. È con serenità e fiducia che annuncio che a ottobre ho subito un intervento chirurgico per trattare un raro tumore. Desidero esprimere la mia profonda gratitudine agli straordinari medici dell’Ospedale Cisanello di Pisa, nello specifico il professor Di Candio ed il professor Morelli hanno seguito il mio caso, eseguendo con grande maestria l’operazione a cui mi sono dovuta sottoporre. Grazie alla loro competenza e dedizione, ho potuto beneficiare di un rapido recupero che mi ha permesso di partecipare alle Billie Jean King Cup Finals e di guardare con fiducia al futuro”, aveva detto.

