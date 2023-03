Caos in Regione Veneto tra consiglieri della stessa maggioranza politica di centrodestra. Protagonista dell’accaduto è ancora una volta Joe Formaggio, l’istrionico ex sindaco di Albettone, in provincia di Vicenza, passato ora in Consiglio veneto sotto le insegne di Fratelli d’Italia. A denunciare un episodio a dir poco spiacevole è stata la collega della Lega Milena Cecchetto, di 51 anni, per dieci anni sindaco di Montecchio Maggiore, sempre in provincia di Vicenza. Secondo quanto denunciato dalla donna, Formaggio la avrebbe palpeggiata. Anche se la Cecchetto non utilizza questo termine preciso, ma si tiene più sul vago. Lui nega tutto con forza. Ma il presidente del Consiglio Roberto Ciambetti, anche lui leghista potrebbe presto prendere provvedimenti.

Joe Formaggio e Milena Cecchetto

Milena Cecchetto accusa Joe Formaggio: “Mi ha palpeggiata”

“Nella mia vita, politica e personale, sono sempre stata in grado di difendermi – racconta Milena Cecchetto – Conosco il carattere esuberante di Joe Formaggio. Quello che è successo oggi è però inqualificabile ed inaccettabile. Sono molto delusa e amareggiata da un comportamento del genere. Essere stati colleghi da sindaci prima e oggi da consiglieri regionali, non giustifica un comportamento così aggressivo ed irruento. Ogni donna ha un proprio confine del rispetto e della sensibilità. Oggi sono sconcertata perché quel limite il collega Joe Formaggio con me lo ha superato”. La Cecchetto non denuncia però di essere stata palpeggiata, ma lo lascia intendere.

“Non ho palpeggiato nessuno, ma stiamo scherzando? – questa invece la reazione indignata di Joe Formaggio – C’è chi si inventa le cose. Parliamo di una cosa assolutamente impossibile. Non so se hanno fumato qualcosa di strano. Lei era seduta sul bordo del divanetto in foyer, io l’ho spinta e lei si è seduta sul divanetto, si è messa a ridere. – questa la sua ricostruzione di quanto avvenuto – Con la Cecchetto ci siamo salutati dicendo che ci saremmo visti l’indomani in commissione”. Formaggio aggiunge anche che era presente alla scena della presunta palpeggiata anche il segretario generale Roberto Valente, secondo il quale però non sarebbe accaduto nulla di strano.

“Le ho dato un bacio sulla guancia, come sempre. Nessuna manata sul sedere. Ho appena chiamato Valente, che mi ha detto: ‘Qua qualcuno ti vuole male’”. Conclude Joe Formaggio che ricorda anche come fosse presente in quel momento anche un’altra consigliera leghista che non si sarebbe accorta di nulla. Fatto sta he la notizia della presunta palpeggiata avvenuta su un divanetto del foyer di Palazzo Ferro Fini arriva come già detto al presidente del consiglio Roberto Ciambetti. Il leghista convoca i capigruppo Alberto Villanova (per il Carroccio) ed Enoch Soranzo (per Fratelli d’Italia). Prevista anche la convocazione del consiglio di presidenza, che è composto oltre che da Ciambetti, anche dai vicepresidenti Nicola Finco (Lega) e Francesca Zottis (Pd), e dai segretari Erika Baldin (Cinquestelle) e Alessandra Sponda (Lega).

