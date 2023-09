Ennesimo terremoto in casa Juventus. Anche se la famiglia Agnelli attraverso la Exor, la cassaforte di famiglia, si affretta a smentire le indiscrezioni circolate nelle ultime ore. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Giornale, infatti, il club bianconero starebbe per essere messo in vendita. Una notizia che, se confermata, avrebbe del clamoroso.

Juventus in vendita: il retroscena smentito dagli Agnelli

Proprio quest’anno, nel 2023, la famiglia Agnelli celebra i 100 anni alla guida della Juventus. Il 24 luglio 1923 Edoardo Agnelli, figlio di Giovanni fondatore della Fiat e papà dell’Avvocato, divenne presidente. Ma, secondo Il Giornale, proprio ora gli Agnelli avrebbero deciso di mettere in vendita il club bianconero.

“Oggi la Juventus è in manifesta crisi. – si legge sul quotidiano – Al centro di vicende giudiziarie, con l’ex presidente traferitosi in Olanda e il club sull’orlo del collasso, un bilancio devastato, tra perdite e debiti, con la prospettiva, sollecitata dalla stessa famiglia, dopo un’opera di bonifica contabile, di essere messa sul mercato, destinata a nuovi investitori e nuova proprietà. La fine di un’epoca, l’inizio di un’altra, lontano da Torino”. Insomma, secondo Il Giornale la gloriosa società torinese sarebbe in vendita a causa delle ingenti perdite registrate negli ultimi anni.