Juventus: ecco perché rischia di finire in Serie B

La Juventus rischia davvero di finire in Serie B. Anzi, la sentenza di condanna contro la società bianconera potrebbe essere già stata preparata. In ogni caso, la dirigenza del club torinese avrebbe commesso dei clamorosi “autogol” per difendersi dalle accuse sulle plusvalenze e sul pagamento degli stipendi che le sono piovuti addosso. È questa la tesi espressa oggi dal giornalista sportivo Paolo Ziliani sul Fatto Quotidiano. E ora i milioni di tifosi della Vecchia Signora tremano davvero.

La Juventus rischia di finire in Serie B

La previsione di Paolo Ziliani

“So che dirlo così bruscamente può risultare spiacevole specie per tifosi del club in questione. – spara subito a zero Paolo Ziliani sul Fatto – Ma quello che nessuno vi dice, e che forse è il caso di rendere noto, è che alla luce delle motivazioni della sentenza che ha condannato la Juventus al -15 nel processo ‘plusvalenze fittizi e’, anche l’esito del prossimo processo, quello sulle ‘manovre stipendi’, appare segnato. Sarà un verdetto di colpevolezza e la sanzione per dirigenti e club sarà ancora più dura per la gravità del reato commesso, la piena consapevolezza del comportamento delinquenziale messo in atto e la vastità del cast dei partecipanti, tutti i più alti dirigenti sia dell’area sportiva che amministrativa e l’intero parco-giocatori del 2019-20 e del 2020-21 (40 tesserati)”.

“E sanzione più dura significa una sola cosa (e parlo dell’ipotesi alla Juve più favorevole): retrocessione in Serie B. – precisa subito dopo Paolo Ziliani – Dovendo la pena essere afflittiva, ed essendo appena stata condannato il club a non potersi piazzare nei primi sei posti che danno accesso alle Coppe, un suo qualsiasi piazzamento tra il 7° e il 17° posto non potrà che essere punito scendendo al gradino successivo, il declassamento all’ultimo posto, appunto la caduta in B. Se andrà bene”, gela così i tifosi della Juventus.

“La Juventus finirà in Serie B”

Poi, rivolto sempre ai supporters della Vecchia Signora, li informa anche che “la sentenza di condanna è già stata preparata, infiocchettata e firmata a quattro mani nel processo da poco concluso dalla Corte Federale da una parte e dalla difesa della Juventus dall’altra. Una difesa catastrofica, incorsa in una serie di autogol difficili da cancellare e che peseranno come un macigno sui procedimenti futuri”. Insomma, secondo Paolo Ziliani la Juventus ha commesso “un autogol pazzesco che la Corte ha duramente stigmatizzato”.

“Quello che molti non hanno ancora capito è che la Juventus è stata condannata non tanto per i pochi o tanti milioni (fasulli) caricati a bilancio. Ma per la smaccata, reiterata e consapevole violazione dell ’art. 4 sulla lealtà sportiva. Che è la base per chi fa sport. Ebbene, questo era un cavalcavia. Adesso arriva l’Everest. Spiace dirlo, ma la B per la Juve è un augurio”, conclude il giornalista.

