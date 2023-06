Nella continua ricerca della piccola Kataleya, scomparsa dall’ex hotel Astor, i recenti sviluppi nel caso hanno rivelato una teoria inaspettata. Il padre di Kataleya, Miguel Angel Romero Chicclo, è tornato in Procura a Firenze per essere riascoltato e ha presentato una nuova ipotesi agli investigatori: quella di uno scambio di persona.



Mentre la squadra dei carabinieri portava avanti il secondo giorno di setaccio nell’ex hotel Astor, scandagliando metro per metro l’edificio alla ricerca di tracce della piccola, il signor Chicclo si è presentato davanti al sostituto procuratore della Dda, Christine Von Borries, fornendo nuovi elementi per la ricerca della sua bambina.



Il padre di Kataleya avanza l’idea che i sequestratori potrebbero aver commesso un errore fatale, prendendo e portando via dall’albergo di via Maragliano la bambina sbagliata. Chicclo sostiene che la vera vittima designata dei criminali ancora non identificati potrebbe essere stata un’altra bambina della stessa età, e non Kataleya, di soli 5 anni. Uno scambio per errore.



Questa teoria sarebbe supportata dall’assenza, almeno fino ad ora, di un movente chiaro dietro il rapimento. Chicclo e molti altri si chiedono cosa possa aver spinto i sequestratori a compiere un’azione così drammatica. La sua teoria solleva inevitabilmente nuove domande: se la sua ipotesi è corretta, chi era il vero obiettivo dei rapitori? E perché?



Sebbene questa possibilità possa sembrare alquanto insolita, pare che sia già stata presa in considerazione dalla Procura, che continua a lavorare su più fronti per risolvere questo mistero ancora avvolto nell’ombra. Ancora non è chiara la direzione che prenderanno le indagini, ma la nuova teoria potrebbe aprire nuove piste e scenari, intensificando la ricerca della verità.



Continueremo a seguire questa vicenda con l’augurio che Kataleya possa essere trovata sana e salva il prima possibile e che la giustizia possa fare il suo corso.