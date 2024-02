La notizia che tutti i sudditi attendevano è arrivata: Kate Middleton sta meglio e ha lasciato la residenza di Windsor per andare nella casa di campagna insieme a William e ai figli, approfittando delle vacanze scolastiche di metà febbraio. Nel Regno Unito da qualche settimana non si parla d’altro che delle condizioni di salute della futura regina, dopo l’intervento all’addome cui si era sottoposta.

Il suo ritorno agli impegni ufficiali è atteso per dopo Pasqua, ma la ripresa potrebbe essere più lunga del previsto. Al The Express, un esperto delle faccende reali ha detto che “in molti credono che dovrebbe comunque prendersela con calma quando tornerà in servizio, perché un recupero completo potrebbe richiedere fino a nove mesi”. Sarà davvero così? Nel caso la principessa non tornerebbe operativa al 100% fino a dopo l’estate.

Come sta davvero Kate Middleton: gli ultimi aggiornamenti

Al momento, tutto resta sul piano delle indiscrezioni, perché comunicati ufficiali non ci sono stati. In ogni caso quel che appare certo è che la principessa Kate sta meglio, ma si prenderà tutto il tempo necessario prima di tornare alla normalità. E’ giovane, ha 42 anni, è forte, ma la priorità adesso è rimettersi in forma ed occuparsi dei tre figli (tra cui l’erede al trono, George) in un momento così complicato con Re Carlo III costretto a combattere contro un tumore.

