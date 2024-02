Qualche settimana fa la Principessa del Galles, Kate Middleton, ha subito un’operazione addominale che ha scatenato numerosi retroscena e voci sulla sua salute. Il Kensington Palace ha escluso possa trattarsi di cancro, ma non ha fornito ulteriori dettagli, lasciando spazio a molteplici interrogativi. Questa riservatezza risulta sorprendente, soprattutto in un contesto come quello britannico, dove la privacy dei membri della famiglia reale viene spesso messa in secondo piano.

Leggi anche: Kate Middleton, gli esperti: “Anche 9 mesi per la ripresa completa”

Kate potrebbe avere il morbo di Crohn

La lunga degenza ospedaliera di Kate, seguita da un periodo di convalescenza che la terrà lontana dalla vita pubblica fino a Pasqua, è un fatto significativo. Questo periodo di assenza si sovrappone a un momento delicato per la monarchia, dato che anche Re Carlo III affronta problemi di salute. L’attenzione si è quindi spostata sull’entourage del Principe William, con il recente rimpasto che ha visto l’ingresso di Ian Patrick come nuovo segretario privato del principe. La sua affiliazione con Crohn’s & Colitis UK, un’organizzazione che si occupa di malattie infiammatorie intestinali come il morbo di Crohn e la colite ulcerosa, ha alimentato ulteriori speculazioni. Il morbo di Crohn è una condizione che colpisce l’apparato digerente e si manifesta con riacutizzazioni imprevedibili, influenzando significativamente la qualità di vita dei pazienti.

Leggi anche: Kate Middleton, dal lavoro prima di diventare reale alle allergie: tutto ciò che nessuno sa

In alcuni casi, può rendere necessario un intervento chirurgico, compreso l’inserimento di una sacca intestinale, un’operazione che potrebbe spiegare la lunga assenza di Kate dalla scena pubblica. Tuttavia, senza conferme ufficiali, ogni ipotesi sulla salute della Principessa del Galles resta pura speculazione. La decisione di mantenere privati i dettagli della sua condizione medica riflette il desiderio di rispetto per la sua privacy e quella della sua famiglia, ma alimenta anche la curiosità e le speculazioni del pubblico e dei media.

Leggi anche: Famiglia reale infuriata per le presunte voci su Kate. Cosa sta succedendo