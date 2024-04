La Guardia costiera libica spara contro la Mare Jonio, imbarcazione dell’ organizzazione non governativa Mediterranea saving humans: “Il governo italiano li fermi”, chiedono gli operatori. La nave è salpata ieri sera da Siracusa. Il capomissione Castiglione: “Il risultato delle politiche di Italia e Ue sono 400 morti accertati e naufragi fantasma”.

“Ecco il risultato delle politiche italiane”

“Una motovedetta della cosiddetta guardia costiera libica è intervenuta violentemente pochi minuti fa proprio mentre la Mare Jonio stava soccorrendo un’imbarcazione in pericolo in acque internazionali”. Lo fa sapere Mediterranea saving humans.

“I miliziani libici – prosegue la ong – hanno sparato colpi d’arma da fuoco in acqua e in aria, creando il panico e provocando la caduta in acqua di diverse persone. Il team della Mare Jonio sta recuperando e proteggendo i naufraghi. Chiediamo – aggiunge – che il Governo italiano intervenga subito per fermare i comportamenti violenti, pericolosi e criminali della cosiddetta guardia costiera libica”.