Nella tragica vicenda che ha scosso l’opinione pubblica, cambia l’ipotesi di reato per il padre di Stella, la bambina di un anno dimenticata all’interno dell’auto e ritrovata senza vita circa sette ore dopo. Gli inquirenti, inizialmente avevano aperto un fascicolo per abbandono di minore, ma nuovi elementi emersi durante l’indagine hanno portato a un cambiamento di prospettiva.



Dopo il sequestro dell’auto coinvolta, una Renault elettrica, e del seggiolino sul quale si trovava la piccola Stella, gli investigatori hanno scoperto che mancava l’installazione del dispositivo anti-abbandono. Tale dispositivo è obbligatorio in Italia dal 2019 per i bambini di età inferiore ai 4 anni ed è progettato per prevenire situazioni tragiche come questa. La sua assenza ha contribuito al mutamento dell’ipotesi di reato da abbandono di minore a omicidio colposo.



Nonostante la chiara comprensione degli inquirenti che si è trattato di una tragica fatalità, l’installazione mancante del dispositivo anti-abbandono solleva interrogativi sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia. Secondo quanto emerso dai primi rilievi, il padre potrebbe aver subito una sorta di vuoto di memoria noto come Forgotten Baby Syndrome. Questo fenomeno si verifica quando una persona, a causa della ripetizione di un’azione abitudinaria, dimentica la presenza di un bambino nell’auto.



La Forgotten Baby Syndrome ha attirato l’attenzione degli studiosi negli ultimi anni, portando alla realizzazione di numerosi studi. Tuttavia, i meccanismi esatti che portano a questo fenomeno non sono ancora completamente chiari.



L’incidente che ha portato alla morte della piccola Stella ha sollevato dibattiti sulla prevenzione di simili tragedie. L’obbligo dell’installazione del dispositivo anti-abbandono è stato introdotto proprio per ridurre il rischio di incidenti di questo genere. Tuttavia, è importante sottolineare che la responsabilità della sicurezza dei bambini in auto ricade sui genitori o sui tutori legali.



La comunità è stata colpita dalla notizia della morte della piccola Stella, e molti hanno espresso il loro sostegno alla famiglia durante questo periodo di lutto. Nel frattempo, le indagini sul caso proseguono per stabilire le responsabilità precise e per comprendere appieno le circostanze che hanno portato a questa terribile tragedia.



La morte di Stella rimarrà come un doloroso monito per l’importanza di adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza dei bambini, soprattutto quando si trovano all’interno