Funerali di Giulia Tramontano, anche il nome di Thiago sul manifesto

Ai funerali di Giulia Tramontano anche il manifesto con il nome di Thiago, il bambino che Giulia aspettava da 7 mesi. Domani, nella parrocchia di Santa Lucia a Sant’Antimo, un comune nella provincia di Napoli, si terranno i funerali di Giulia Tramontano e suo figlio Thiago. La foto che compare sul manifesto è di Giulia, una giovane donna sorridente. ma anche il nome di Thiago è a fianco al suo. Saranno presenti i genitori, Loredana e Franco, i fratelli Chiara e Mario, oltre ai parenti e agli amici della 29enne. Questa triste cerimonia sarà strettamente privata e si svolgerà alle 15:00 di domenica 11 giugno.

Fiori, lettere e peluches per Giulia e Thiago

I funerali di Giulia Tramontano, l’omaggio per Thiago

La comunità di Sant’Antimo si unirà in lutto cittadino ai funerali di Giulia Tramontano, per ricordare la vita di Giulia, vittima del terribile omicidio commesso da Alessandro Impagnatiello. L’accusato è stato arrestato per aver ucciso la sua compagna, Giulia, che era incinta di sette mesi al momento della sua morte. L’intera famiglia è stata “strappata all’amore dei propri cari” in modo così tragico. L’omicidio ha sconvolto profondamente la città. Sembra che Giulia sia stata colpita “almeno 37 volte” con un coltello. Questo atto di violenza inimmaginabile ha scosso la comunità e lasciato un segno indelebile nei cuori di coloro che conoscevano e amavano Giulia.

Nel corso della cerimonia funebre, i presenti si uniranno per commemorare la vita di Giulia e di suo figlio Thiago. Sarà un momento di dolore e di ricordo, in cui si renderà omaggio alla loro memoria e si cercherà di trovare conforto l’uno nell’altro. Sant’Antimo si prepara a condividere il peso del lutto e a offrire il proprio supporto alla famiglia di Giulia durante questo momento così difficile. La città si unirà per onorare la vita che è stata spezzata troppo presto, nella speranza di poter trovare un po’ di pace e guarigione in mezzo al dolore.