Un’atmosfera di dolore ha avvolto il Sardegna Jumping Tour di Tanca Regia, in provincia di Sassari, a causa di un tragico incidente che ha portato alla morte dell’amazzone Margherita Mayer. La giovane, coinvolta in un grave incidente il cui dettaglio delle dinamiche non è ancora stato diffuso, è stata trasportata d’urgenza in ospedale tramite elisoccorso. Nonostante i tempestivi interventi medici e i tentativi di rianimazione, purtroppo, Margherita Mayer non ha resistito alle ferite riportate. La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto la comunità e gli appassionati di equitazione presenti all’evento.

Il Sardegna Jumping Tour, uno degli appuntamenti più attesi nell’ambito dell’equitazione in Sardegna, ha immediatamente diffuso un comunicato per esprimere il proprio cordoglio. “L’organizzazione, le amazzoni e i cavalieri, tutto il personale impegnato nell’evento e i presenti alla tragica circostanza – si legge nella nota – si stringono con affetto al dolore del marito e dei familiari.” L’incidente ha sottolineato i rischi intrinseci nella pratica degli sport equestri, richiamando l’attenzione sulla sicurezza degli atleti e sottolineando l’importanza delle misure preventive. In momenti come questi, la comunità sportiva si unisce nel dolore, ricordando l’amore di Margherita Mayer per l’equitazione e il suo contributo a questo mondo, ora segnato da questa tragica perdita.