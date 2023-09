L’emergenza degli sbarchi di migliaia di migranti sull’isola di Lampedusa è il tema al centro delle cronache ormai da diversi giorni. Da una parte il governo guidato da Giorgia Meloni minaccia il blocco delle nostre coste, il rimpatrio di tutti i clandestini e invoca l’intervento dell’Unione europea. Dall’altra c’è invece chi, come la deputata del Pd Laura Boldrini, lancia gravissime accuse contro la presidente del Consiglio che, a suo dire, sarebbe la responsabile di quanto sta accadendo.

Migranti a Lampedusa: Boldrini accusa Meloni

“Aver lasciato per giorni migliaia di migranti in condizioni disastrose e umilianti e aver messo i lampedusani in una situazione di enorme disagio aveva come unico e cinico obiettivo quello di creare il caos sull’isola così da attirare l’attenzione e alzare i toni, visto che con gli strumenti diplomatici, politici e istituzionali Meloni non è stata in grado di ottenere alcun risultato”. Questa l’accusa della Boldrini alla Meloni sull’emergenza migranti a Lampedusa contenuta in un lungo post pubblicato su X.

“In Europa, la premier non fa l’unica cosa che dovrebbe, ovvero chiedere la ridistribuzione dei migranti perché questo significherebbe andare contro i suoi alleati del gruppo dei conservatori europei (in particolare il Pis polacco e Vox spagnolo) di cui lei è la leader. – affonda ancora il colpo la Boldrini – E significherebbe anche scontrarsi con il suo amico Orbán, che proprio non ne vuole sapere niente. Perché Meloni non invita loro a Lampedusa a vedere cosa provoca il rifiuto di accettare una quota di migranti? Sigillare i confini delle decine di Paesi da cui provengono queste persone è velleitario e impossibile. E l’Europa non può e non deve fare accordi con gli autocrati dei Paesi del Nordafrica che non rispettano i diritti umani e calpestano le libertà politiche e civili”.