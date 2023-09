Migranti, il pugno duro di Meloni: ecco cosa cambia

Emergenza migranti, stretta del Governo. Il Consiglio dei ministri ha approvato la stretta sulla gestione dell’immigrazione, che prevede il trattenimento nei centri di accoglienza fino a 18 mesi per chi entra illegalmente in Italia, inizialmente per 6 mesi, prorogabili per altri 12 mesi. Il limite di trattenimento per i richiedenti asilo rimane a 12 mesi. Il governo avvierà la costruzione di nuovi centri di rimpatrio in zone a bassa densità abitativa. La premier Giorgia Meloni ha sottolineato l’obiettivo di proteggere i veri minori non accompagnati e ha criticato l’opposizione per la sua posizione sull’accoglienza e redistribuzione in Europa. L’Italia chiederà agli altri Stati membri decisioni sul blocco delle partenze illegali dal Nord Africa al prossimo Consiglio europeo informale di ottobre.

Stretta del governo sui migranti. Via libera del Consiglio dei ministri sulla gestione dei flussi. Il Consiglio dei ministri ha approvato una misura che prevede il trattenimento fino a 18 mesi nei centri di accoglienza per chi entra illegalmente in Italia, inizialmente per 6 mesi con possibilità di estensione a 12 mesi. Il limite di trattenimento per i richiedenti asilo rimane invariato a 12 mesi, e verrà attuato grazie alla creazione di nuovi centri di permanenza per chi sbarca illegalmente in Italia, compresi i richiedenti asilo. Il ministero della Difesa sarà responsabile della realizzazione di nuovi centri di rimpatrio in zone a bassa densità abitativa e facilmente controllabili, con l’obiettivo di evitare disagio e insicurezza nelle città.

La prossima settimana, il Consiglio dei ministri affronterà la questione dei minori non accompagnati con l’obiettivo di tutelare i minori legittimi e prevenire l’inclusione di individui non idonei nei programmi destinati ai minori. La premier Giorgia Meloni ha elogiato la coesione all’interno del centrodestra su questa politica, sottolineando le divergenze con l’opposizione, in particolare il Partito Democratico (Pd), che propone l’accoglienza di chiunque arrivi in Italia con l’obiettivo di successiva redistribuzione in Europa.