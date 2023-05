Latina, ragazza rapita e violentata da uno sconosciuto: il racconto dell’orrore Cronaca

Terribile violenza a Latina. Secondo quanto racconta il quotidiano Il Messaggero, una ragazza è stata rapita e violentata per una notte intera da uno sconosciuto. La dinamica di quanto accaduto è agghiacciante. La giovane di appena 16 anni era andata a fare un giro insieme al suo ragazzo con la minicar di quest’ultimo. Poi i due, che si erano fermati in una zona isolata, sono stati aggrediti da uno sconosciuto che ha prima tramortito con un pugno il giovane e poi ha chiuso la sua vittima nella vettura fuggendo con lei. Dopo una nottata drammatica di ricerche la ragazza è stata trovata sul ciglio di una strada in condizioni disperate. È caccia all’uomo.

Leggi anche: Violenza sessuale su una ragazza di 15 anni durante la Festa de l’Unità di Bologna: Cinque minorenni e un maggiorenne denunciati Ragazza rapita e violentata a Latina Una ragazza di appena 16 anni rapita e poi violentata per una notte intera. Esplode la paura e la rabbia delle famiglie delle vittime e degli abitanti di Latina dopo questo disumano episodio di violenza. Gli investigatori starebbero cercando un uomo, probabilmente senza fissa dimora. Ma per il momento le indagini brancolano nel buio. Quello che è certo al momento è solo che i due fidanzatini sono stati aggrediti da una sola persona. Da quanto si apprende, mercoledì pomeriggio i due giovani hanno deciso di farsi un giro sulla minicar di lui. Sono partiti da Latina Scalo per dirigersi verso una zona industriale abbandonata. Area notoriamente frequentata da persone senza fissa dimora, tossici e spacciatori. Dopo aver parcheggiato l’auto, si sono diretti in un vecchio fabbricato. Ed è a quel punto che l’autore del crimine li ha aggrediti e poi ha rapito e violentato la ragazza.

L’uomo ha prima sferrato un pugno sul volto del ragazzo, lasciandolo tramortito a terra con il naso rotto. Poi ha chiuso la ragazza dentro alla minicar ed è fuggito facendo perdere le sue tracce. Appena si è ripreso, il giovane ha avvertito subito le forze dell’ordine che hanno cominciato una ricerca a tappeto. Ma della ragazza rapita e poi violentata nessuna traccia. Fino a quando è riapparsa la mattina seguente al bordo di una strada, sporca di fango e in stato di shock dopo una intera notte di abusi subiti. Viene portata in ospedale, al Santa Maria Goretti di Latina, dove viene avviato il protocollo per le vittime di violenza sessuale. Ora la polizia ha un identikit del rapitore ed è partita la caccia.

