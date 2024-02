“Lei la nuova conduttrice”. Sanremo, l’annuncio di Fiorello: chi candida per il posto di Amadeus

ll conduttore dell’ultimo Festival di Sanremo dei record, Amadeus, ha già fatto sapere che si prenderà una pausa. “Dopo cinque anni è arrivato il momento di intraprendere altre sfide” ha sottolineato Ama. E allora bisogna già guardare al futuro. Lo spunto arriva dal compagno di viaggio sanremese Fiorello.

Fiorello ha deciso di giocare a carte scoperte in vista di Sanremo 2025: durante l’ultima puntata diViva Rai 2 ha chiamato la famosa conduttrice Antonella Clerici. Amadeus aveva spiegato in conferenza stampa che non ci saranno ripensamenti per la guida del Festival: “Io avevo detto che era l’ultimo Festival già a marzo. Poi nessuno mi ha creduto, neanche Fiorello, ma in realtà è così. L’ho spiegato qui in sala stampa lunedì scorso: sento che mi devo realmente fermare in questo momento”.

“Quindi ringrazio l’ad che ha detto di volerci incontrare con Fiorello nelle prossime settimane ma sento che devo fare questo. Ho bisogno di fermarmi per pensare ad altro, non è che mi fermo per andare a fare l’eremita da qualche parte o sparire ma per dedicarmi ad altre idee, altre sfide, altra altre scommesse, come ho sempre fatto anche prima che ci fosse il festival di Sanremo”, ha aggiunto Amadeus.

Chi sarà il prossimo conduttore: Fiorello non ha dubbi

Chiamata a sorpresa da Fiorello durante la diretta del programma radiofonico, Antonella Clerici viene subito messa alle strette dalle domande dello showman: “Ma se ti proponessero di condurre il Festival, accetteresti?”, chiede. “Con un amico come te, forse”, risponde subito la Clerici. “Io ti vedo bene con Alessandro Cattelan”, propone lo showman. E Antonella: “Adoro Alessandro, trovo che sia giusto lanciare i giovani”. Poi l’apertura che sa di conferma: “Il paragone con Amadeus? Il paragone va fatto con il 1º Sanremo di Amadeus. Bisogna avere coraggio nella vita e non ho niente da perdere. Ho una carriera, se il Festival dovesse andare male non è che ti uccidi. L’ho detto per dire, tiferei per una donna”.