Sanremo, ecco chi avrebbe vinto se ci fosse stata la giuria demoscopica

Angelina Mango ha vinto l’edizione 2024 del Festival di Sanremo. Un successo che non ha sorpreso gli addetti ai lavori, visto che già alla vigilia si era quasi certi che quest’anno avrebbe trionfato una donna. Anche se la favorita sembrava essere Annalisa. Il successo della figlia di Pino Mango è stato però macchiato dalle furiose polemiche che si sono scatenate sui social. A prendersela con lei sono i moltissimi fan di Geolier, il cantante napoletano classificatosi secondo. Ma non solo, perché se non ci fosse stato il televoto, ma una giuria demoscopica, la classifica finale sarebbe stata molto diversa. Ecco chi avrebbe vinto il Festival.

È il Corriere della Sera a provare l’esperimento di stilare una classifica diversa da quella venuta fuori dopo la serata finale di Sanremo 2024. Il quotidiano pubblica una contro-graduatoria messa a punto dell’istituto Ipsos che ha selezionato un gruppo di spettatori del Festival, contattati alla vigilia dell’inizio della manifestazione canora, in modo che potessero ascoltare con attenzione tutte le esibizioni dei primi tre giorni di gara, per poi esprimere un giudizio.

La classifica di Sanremo con la giuria demoscopica

Ebbene, la classifica di Sanremo che ne esce presenta alcune conferme, ma anche alcune clamorose novità. Con la giuria demoscopica, infatti, la vincitrice del Festival sarebbe stata Loredana Bertè con il brano ‘Pazza’. Seconda si sarebbe classificata Annalisa con ‘Sinceramente’ e terza, invece, la vincitrice reale Angelina Mango con ‘La noia’. Geolier invece si sarebbe piazzato addirittura 20esimo.

