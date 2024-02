Angelina Mango è la vincitrice dell’edizione 2024 del Festival di Sanremo. Una vittoria che non ha sorpreso gli addetti ai lavori, visto che già alla vigilia si pensava che quest’anno avrebbe trionfato una donna. Anche se la favorita era Annalisa. Il successo della figlia del compianto Pino Mango è stata però macchiata dalle furiose polemiche che si sono scatenate sui social. A prendersela con lei sono i moltissimi fan di Geolier, il cantante napoletano classificatosi secondo. E volano insulti e parole veramente grosse.

Leggi anche: Sanremo, la classifica della serata cover: trionfa Geolier

Leggi anche: Sanremo, ecco chi avrebbe vinto se ci fosse stata la giuria demoscopica

Geolier è arrivato secondo a Sanremo nonostante il 60% dei voti arrivati da casa sia andato a lui, contro il 16% di Angelina Mango che però ha conquistato i voti di sala stampa a radio. Diciamo che i suoi fan non l’hanno presa troppo bene. E così si sono scatenanti in una sequenza infinita di accuse, ingiurie e offese nei confronti della sua collega.

I fan di Geolier scatenati contro Angelina Mango

“Spero ti succederanno le peggiori cose quest’anno”, commenta spietato qualcuno sotto il post in cui l’artista mostra orgogliosa il trofeo di Sanremo appena conquistato. “Raccomandata”, aggiunge un altro ottenendo moltissime reazioni positive. E non mancano nemmeno le volgarità come “la tua canzone fa cagare”, “vittoria rubata”, “puttana” e “brutta come poche”.

Leggi anche: Sanremo, Fiorella Mannoia sulla bestemmia nella sua canzone: “Ma come vi viene in mente?”