È Geolier a vince la serata delle cover e dei duetti del Festival di Sanremo 2024. Il rapper napoletano accompagnato sul palco da Guè, Luchè e Gigi D’Alessio ha vinto cantando un medley dal titolo Strade. Con lui sul palco, si sono succeduti i tre cantanti con il brano ‘Brivido’, seguito da ‘O’ primmo amorè e infine ‘Chiagne’. L’annuncio della classifica, al termine di una serata ricca di emozioni, è stato però accolto dai fischi di gran parte del pubblico presente all’Ariston di Sanremo, che non ha evidentemente gradito la top 5.

La classifica

Questi i cinque artisti che hanno conquistato le prime posizioni, guadagnando anche voti per la classifica finale:

Geolier con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio – Medley Strade Angelina Mango con il quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma – La rondine di Pino Mango Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia – Sweet Dreams degli Eurytmics Ghali con Rat Chopper – Medley Italiano vero Alfa con Roberto Vecchioni – Sogna ragazzo sogna

La rabbia del pubblico di Sanremo e di tanti utenti in rete è stata soprattutto per la mancata vittoria di Angelina Mango, che aveva emozionato tutti con una toccante cover del brano La Rondine, scritto dal padre scomparso. Un momento davvero speciale, che aveva visto lo stesso Amadeus trattenere a fatica l’emozione al termine dell’esibizione. Performance che molti, in rete, ritenevano ben più d’impatto rispetto a quella del vincitore Geolier, tanto che nel giro di poche ore sono fioccati commenti polemici contro il verdetto finale. Con questo successo, lo stesso Geolier si candida in maniera prepotente alla vittoria finale del Festival di Sanremo 2024.

