L’Eurospin richiama un budino alla vaniglia. Si sarebbero verificate reazioni alla presenza di lupino, non indicata sulla confezione. Dato il rischio di effetti collaterali gravi per gli allergici, il ministero della Salute ha ordinato il ritiro. Ecco come controllare il lotto e ottenere un rimborso.

Il prodotto ritirato dall’Eurospin

Eurospin ritira un budino alla vaniglia venduto sui suoi scaffali

La catena Eursopsin richiama un budino alla vaniglia, segnalato anche sul sito del ministero della Salute. Il prodotto è stato “non idoneo al consumo da parte delle persone allergiche al lupino”. “Si invitano tali consumatori a non consumare il prodotto e a riportarlo presso i punti vendita Eurospin, per la sostituzione o il rimborso”. Il lotto del budino alla vaniglia del marchio “Dolciando”, venduto in confezioni da 130 grammi, è prodotto per Eurospin Italia Spa da Cleca Spa, nello stabilimento di Viale Dante Alighieri, 30. San Martino dall’Argine (Mantova). È in particolare uno il lotto segnalato, il seguente: L221123 – termine minimo di conservazione (Tmc) 23/11/2025.



Dato il rischio di allergie, è stato inserito nel 2006 nella lista degli alimenti per cui la legge prevede l’obbligo di indicarne in etichetta presenze anche minime negli alimenti confezionati. Nel dettaglio, questo obbligo è previsto nelle direttive europee 2003/89/CE, 2004/77/CE, 2005/63/CE e 2006/142, recepite in Italia con l’emissione del decreto legislativo 178 del 2007. Nei soggetti più a rischio potrebbe causare anche uno shock anafilattico, una reazione allergica improvvisa che può scatenarsi in persone allergiche in caso di contatto (di solito per ingestione) con la specifica sostanza verso cui sono sensibili. Per esempio arachidi, i crostacei, uova, latte, ma anche farmaci come gli antibiotici oppure i mezzi di contrasto usati in radiologia.



