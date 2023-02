Lino Banfi: “Addio amore mio”

È morta dopo una lunga malattia Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi e mamma dell’attrice Rosanna che quest’anno ha partecipato a Ballando con le stelle. La donna da tempo era malata di Alzheimer. A darne l’annuncio è stata l’attrice con un post su Instagram: “Ciao Mami. Ora sei di nuovo così. Buon viaggio”. Aveva 85 anni e da nubile si chiamava Lagrasta, mentre da sposata Zagaria (vero nome del marito Pasquale, in arte Lino Banfi).

Lino Banfi ricorda la moglie morta

Lino Banfi in un’intervista a Repubblica ha raccontato un retroscena sulla moglie morta: “Sessant’anni insieme, tutta la vita. Mi ha incoraggiato agli inizi, mi ha sostenuto”. I due si erano conosciuti a Canosa di Puglia nel 1952. Lei aveva 13 anni e faceva la parrucchiera. Lui ne aveva 15 e sognava di fare l’attore. Lui partì per inseguire i suoi sogni ma non smise mai di scrivere alla sua Lucia. Si sposarono dopo 10 anni di fidanzamento.

Al Corriere della Sera Banfi aveva raccontato: “Lucia ha sempre fatto un po’ più di confusione e mi dice ‘Oddio dobbiamo morire tutti’? Io voglio talmente bene a questa donna che le ho detto ‘Lucia, guarda, la maggior parte della gente che muore sono uomini quindi non ti preoccupare, alle donne tocca dopo a voi’”.

Ospite recentemente del programma di Canale 5 Verissimo, Lino Banfi aveva anche rivelato: “Mia moglie in questo periodo mi fa delle domande particolari. Qualche giorno fa mi ha detto ‘senti Lino, non è che possiamo trovare il sistema di morire assieme? Perché se muori prima tu io non ce la faccio’”. In una lettera l’attore aveva poi confessato di aver “chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita. Il Papa mi ha detto che non ha il potere di farci andare, anche se io e te non potremmo vivere senza l’altro, lui pregherà per noi”.

