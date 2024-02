Scontro acceso tra Fedez e Marco Travaglio nell’ultima puntata di Muschio Selvaggio pubblicata su Youtube. Al tavolo ci sono Daniele Capezzone e Marco Travaglio, avversari storici e rispettivamente direttore di Libero e del Fatto Quotidiano. Alla conduzione, come sempre, Fedez e Mr. Marra.

A far scattare la lite, però, è l’assente Selvaggia Lucarelli. Il direttore del Fatto Quotidiano ha difeso la giornalista sulla vicenda di Giovanna Pedretti, poi il discorso si è spostato su Matteo, il ragazzo attaccato da uno squalo in Australia. Ma i toni, durante la discussione, si sono accesi in maniera piuttosto dura.

Selvaggia Lucarelli fa litigare Travaglio e Fedez

“Sappiamo a tutti che a Fedez sta sui co…ni la Lucarelli perché ha beccato Chiara Ferragni. – premette il direttore del Fatto che poi affonda il colpo – L’articolo riguarda un filone nobile del giornalismo che riguarda la difesa dei consumatori. Sui social i casi di monetizzazione del vittimismo si sono moltiplicati, per cui è molto importante affrontarli. Se un gruppo di persone vuole fare un crowfounding deve rendicontare l’obiettivo, l’utilizzo che si è fatto sui fondi e spiegare i motivi per cui la gente dovrebbe versare dei soldi per un’operazione già finanziata da un’assicurazione sanitaria privata e da ulteriori interventi avvenuti dalla sanità pubblica”.

A quel punto Fedez ribadisce le ragioni per le quali non sopporta Selvaggia Lucarelli. E Travaglio lo inchioda: “Mi fa piacere che si continua a parlare di una persona assente senza darle la possibilità di replicare“. “Esattamente anche quello che fa lei”, ribatte però il rapper.”Pensa te se dobbiamo dedicare metà del podcast a un suo pezzo. Lei è una tua fissazione, ha beccato tua moglie trasformandola in Wanna Marchi e non riesci a uscire da questo loop. Tutti siamo invecchiati, anche Fedez: l’ho conosciuto che era rapper e adesso dà lezioni di giornalismo”, contrattacca ancora Travaglio. La chiosa finale di Fedez? “Che palle, Marco”.

