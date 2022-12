Giorgia Meloni si sfoga: “Nessuna catastrofe, attenti al boomerang”

Giorgia Meloni è in partenza per l’Iraq dove porterà il saluto del governo italiano ai militari impegnati in missione nel Paese mediorientale. È il presidente del Consiglio stesso ad annunciarlo durante l’incontro tenuto a Montecitorio con i parlamentari di Fratelli d’Italia, riuniti in occasione degli auguri di Natale. La Meloni ha parlato naturalmente anche della manovra economica che il Parlamento si appresta a varare con voto di fiducia lanciando un sibillino avvertimento ai suoi avversari. Presenti all’incontro erano anche i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, oltre a diversi ministri.

Giorgia Meloni

“So che sarete impegnati anche alla Vigilia e tra Natale e Capodanno. – così Giorgia Meloni si rivolge ai suoi parlamentari – Se vi può consolare per noi non è diverso. Io sono in partenza stasera per l’Iraq. E anche con altri ministri del governo abbiamo deciso di portare un saluto ai nostri militari impegnati” nei contesti di guerra. “In Iraq i militari italiani guidano il comando della missione Nato. Ci sono quattro o cinque ministri in partenza per altre destinazioni per dare un gesto simbolico. È un segnale importante da dare a nostri uomini e donne che sicuramente si sacrificano più di noi”.

“Mi pare che tra mille difficoltà, anche di rodaggio, con giorni complessi per la legge di bilancio e nonostante tutto quello che si può e dovrà migliorare, si può dire che rispetto a chi auspicava e prefigurava la partenza della nostra maggioranza e governo come una catastrofe, tutto il racconto fatto contro di noi sta tornando indietro come un boomerang”, esulta poi la Meloni spostando il discorso sulla manovra economica.

Infine, rivolgendosi a funzionari e dipendenti di Palazzo Chigi, riuniti nel cortile d’onore per gli auguri di Natale, Giorgia Meloni dichiara: “Grazie per quello che faremo insieme, spero per lungo tempo. In questo luogo centrale per il governo vi ringrazio per la straordinaria professionalità e dedizione. In questa prima fase di lavoro un po’ difficile non volevo pensaste che non fossimo consapevoli di quello che fate”.

Potrebbe interessarti anche: “Giorgia Meloni vola”. La buona notizia per la premier dopo le polemiche