“Ci sono tante parole che potrei dire in questo momento, ma ho deciso di regalarvi un pezzo di Giulia, una parte di quella persona fantastica come la conoscevo io, sperando che vi lasci il segno come ha fatto con me, perché me la porterò per sempre dentro” così incomincia lo struggente ricordo di Elena.

Elena: “Sei il mio angelo custode”

La lettera, scritta da Elena e letta in chiesa, continuava così: “Ora ti vedo in mezzo alle stelle, che fai a metà gelato con la mamma. Continuerai a essere il mio angelo custode perché in fin dei conti lo sei sempre stata”.

“Era buona, era la persona migliore che abbia mai conosciuto”, ricorda poi Elena. Un discorso struggente che ben esplica il legame tra le due sorelle: “Me la porterò per sempre dentro“. Elena ha poi ricordato delle “stranezze” di Giulia: “Amava collezionare scatole di latta, non buttava via niente, amava fare lunghe passeggiate ascoltando musica e in tutto questo dimenticava sempre le chiavi”.

Giulia verrà sepolta accanto alla mamma

Infine il riferimento a mamma Monica, scomparsa un anno fa per una terribile malattia: “Giulia era la mia sorellina e anche la mia sorella maggiore, era onesta e dava ottimi consigli. Aveva tanti peluche con nomi stranissimi, a Giulia piacevano tanto le macchine vecchie. Ora Giulia è in mezzo alle stelle, fai a metà il gelato con la mamma, continuerai a essere il mio angelo custode perché in fin dei conti lo sei sempre stata”.

In processione, familiari e amici hanno accompagnato il feretro verso il cimitero, per esser sepolto accanto a mamma Monica.

