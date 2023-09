Lo sport italiano è in lutto per la scomparsa di Luca Giustolisi. L’ex campione di pallanuoto è morto all’età di soli 53 anni per colpa di un tumore molto aggressivo che lo aveva colpito qualche tempo fa. Giustolisi era apprezzato e benvoluto da tutti a causa del suo carattere. Ora lascia sole la moglie, il soprano Anna Caterina Antonacci, e il figlio Gillo.

Luca Giustolisi morto di tumore

Medaglia di bronzo alle Olimpiadi del 1996 e campione d’Europa nel 1995 con il Settebello di pallanuoto, dallo scorso febbraio collaborava con la An Brescia. Era lo psicologo della squadra che ora ricorda con un messaggio social il suo collaboratore Luca Giustolisi morto di tumore.

“L’An Brescia esprime il suo sconforto per la scomparsa di Luca Giustolisi, psicologo della squadra e grandissimo ex giocatore di pallanuoto. – si legge nel messaggio – La società esprime la massima vicinanza alla famiglia di Luca, una persona sempre solare e disponibile con tutti noi. La pallanuoto lo ricorderà sempre per la passione messa dentro e fuori dalla vasca oltre che per la sua infinita competenza”.