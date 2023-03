Trapanese contro Meloni: “Non mantieni le promesse”

Snobbati da Giorgia. L’assessore al Welfare del Comune di Napoli, Luca Trapanese, che ha adottato Alba, una bimba down abbandonata e rifiutata da trenta famiglie, scrive alla premier una lunga lettera alla premier in cui stigmatizza il tradimento, da parte della Meloni, della promessa di un incontro per una pizza con lui e la bambina, e contesta le parole della presidente del Consiglio sulle donne e sulla famiglia tradizionale apparse a poche ore dall’8 marzo su Grazia, in un’intervista dal titolo “Ragazze liberiamo il nostro potere!”. Leggi anche>>>> Bimbo morto investito dallo scuolabus: tragedia in provincia di Fermo

“Mi aspettavo di leggere da parte della prima presidente del Consiglio donna – scrive Trapanese – parole di elogio alle donne per i loro talenti, un invito a difendere la propria libertà di realizzarsi, coltivare le proprie passioni, fare delle scelte, lavorare e raggiungere posizioni di prestigio e potere al pari degli uomini. E invece si scopre che il potere che le donne dovrebbero liberare sarebbe limitato all’essere madri, mettere al mondo figli, rinunciare ad abortire laddove invece avessero deciso di farlo. Una totale riduzione della donna ai minimi termini”. Leggi anche Selvaggia Lucarelli spinta via da un poliziotto: “Ma vai a casa con sto ca*** di telefono”

“Vorrei che mi spiegassi cosa sarebbe l’ideologia gender – incalza poi Trapanese -. Riguarda anche me, padre gay? Io ho adottato Alba, una bimba down abbandonata da una donna alla nascita e non voluta da oltre 30 famiglie tradizionali, quelle a cui, dici nell’intervista, avrebbe diritto ogni bambino. Peccato che tu non sia venuta a trovarci come avevi promesso, avresti conosciuto la nostra famiglia e avresti capito l’amore e la gioia che circondano Alba e la rendono totalmente felice”.

“Penso che sia proprio per questo che non hai mantenuto la promessa, per non vedere ciò che è così evidente – conclude l’assessore napoletano -. Io e Alba ti salutiamo, rammaricati e anche un po’ dispiaciuti per te, che non riesci a cogliere l’enorme bellezza custodita nell’unicità di tutte le famiglie che si amano”.

