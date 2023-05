Lucia Annunziata, addio alla Rai Media e TV

Nel panorama televisivo italiano, un’importante figura del giornalismo si dimette dalla Rai. Lucia Annunziata, nota giornalista e conduttrice televisiva, ha annunciato ufficialmente la sua decisione di lasciare la conduzione della trasmissione “Mezz’ora in più” su Rai3. La notizia arriva in un momento di scissione all’interno del consiglio di amministrazione, ma nonostante ciò le nuove nomine per le testate e i generi sono state approvate a maggioranza. Perché lo ha fatto Nella lettera inviata ai vertici della Rai e riportata dall’Ansa, Lucia Annunziata ha spiegato le ragioni delle sue dimissioni, sottolineando che questa scelta non nasce da lamenti personali, ma piuttosto da profonde divergenze con l’operato del governo attuale, sia in termini di contenuti che di metodi. Ha espresso disaccordo nei confronti delle modalità di intervento sulla Rai, affermando che non vi sono le condizioni per una collaborazione futura. Le dimissioni di Annunziata, che conta 72 anni di esperienza nel settore, rappresentano una significativa perdita per la Rai. Nel 2005, la giornalista ha lanciato la trasmissione “In mezz’ora” su Rai3, che nel 2021 è stata rinominata “Mezz’ora in più”. Secondo indiscrezioni, il nuovo amministratore delegato Roberto Sergio ha comunque confermato la trasmissione per la prossima stagione autunnale. Tuttavia, a meno che la decisione di Annunziata non venga ripensata, sarà necessario individuare una nuova figura che ne prenderà le redini.

La trasmissione “Mezz’ora in più” ha guadagnato una solida reputazione nel corso degli anni, grazie al contributo di Lucia Annunziata. La sua esperienza e la sua professionalità hanno reso il programma uno spazio di approfondimento giornalistico molto apprezzato dal pubblico. Ora, con la sua uscita, si profila un’importante sfida per la Rai nel trovare un successore all’altezza, in grado di mantenere la qualità e l’autorevolezza che hanno caratterizzato la trasmissione fino ad oggi.

Una carriera strepitosa

Lucia Annunziata, nata il 9 luglio 1950 a Sarno, Campania, è un nome che ha lasciato un segno indelebile nel panorama giornalistico italiano. Con una carriera di successo che ha attraversato diverse epoche dei media, Annunziata è stata una pioniera, un’autentica forza trainante dell’informazione in Italia e all’estero.

La sua formazione accademica, con una laurea in filosofia presso l’Università degli Studi di Salerno e un Master in giornalismo conseguito alla prestigiosa Columbia University a New York, ha fornito le solide basi per la sua futura carriera.

La sua avventura nel mondo del giornalismo ha preso il via negli anni ’70 con la RAI, dove ha fatto le prime armi in quello che sarebbe diventato il suo ambiente naturale. L’esperienza acquisita l’ha poi portata negli Stati Uniti come corrispondente per l’Espresso, uno dei pilastri del giornalismo settimanale italiano.

Il 2003 segna un punto di svolta per Annunziata, quando viene nominata presidente della RAI, diventando la prima donna a ricoprire tale carica. Nonostante un mandato breve – si dimette dopo solo un anno per divergenze con l’allora governo – questa esperienza ne sancisce il ruolo di figura chiave nel mondo dei media.

La sua carriera è costellata di riconoscimenti, tra cui il Premio Ischia Internazionale di Giornalismo nel 2001 e il Premio Saint Vincent per il giornalismo nel 2002, che ne certificano l’alta qualità professionale e l’impegno giornalistico.

Il lancio dell’Huffington Post

Nel 2012, con il lancio dell’Huffington Post Italia, Annunziata assume la carica di presidente e direttore responsabile, contribuendo significativamente a plasmare l’identità del sito d’informazione in una fase cruciale per il giornalismo digitale.

Prima di questa importante svolta, nel 2011, era tornata in RAI alla guida del talk show “In mezz’ora”. Il suo stile diretto e incisivo ha reso il programma un appuntamento fisso per gli spettatori italiani, confermando il suo talento nel coinvolgere e stimolare il pubblico.