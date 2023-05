Lucia Annunziata lascia la Rai, la stoccata di Fiorello: “Te ne vai? Agli italiani non frega niente”

La notizia delle dimissioni di Lucia Annunziata sta provocando un terremoto in Rai. In molti esprimono solidarietà alla giornalista che sarebbe rimasta vittima della sete di potere del governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni, desideroso di impadronirsi di tutte le poltrone che contano a viale Mazzini. Dall’altra però c’è anche chi ritiene normale un ricambio dei volti della tv pubblica dopo decenni. Come nel caso di Fabio Fazio. A bacchettare la Annunziata ci pensa Fiorello durante l’ultima puntata di Viva Rai2.

Prima di attaccare Lucia Annunziata, Fiorello ironizza sul nuovo amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, che “era in forza alla radio. Adesso, visto quello che sta succedendo, chissà quante volte dice: ‘chi me lo ha fatto fare!’. Non ascolta più RadioRai, passa direttamente a Radio Maria. TeleMeloni? – prosegue poi lo showman – Ma scusate c’è il governo di destra? Adesso mettono quelli di destra. È sempre stato così. Quando c’è stato il governo di sinistra e mettono quelli di sinistra. Il problema è generale. È la politica che non dovrebbe stare qui”.

Lucia Annunziata lascia la Rai: Fiorello la bacchetta

“Gli italiani sono disperati da quando se n’è andata Lucia Annunziata. – ecco l’affondo di Fiorello contro la giornalista che lascia la Rai – Pensano che gli italiani sono interessati da ‘ste cose: no! Non siamo il centro del mondo! Non siamo niente! Siamo solo dei saltimbanchi! Alla gente non gliene frega niente! Se non condividi niente di questo governo, tu dovevi rimanere. Se te ne vai, te ne vai. Tutto questo andare via, bisogna capire da dove arriva”.