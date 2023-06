Cittadini infuriati con Fiorello, cannonate d’aria per cacciare i suoi fan: “Urinano nei cortili” Media e TV

“Se la situazione rimane questa saremo costretti a chiedere i danni!”. È questa la minaccia alla Rai da parte dei residenti di via Asiago, quartiere Della Vittoria, a Roma. I cittadini di quella zona della Capitale sono infatti esasperati dai rumori e dai disagi provocati dalla diretta del programma condotto da Fiorello, Viva Rai 2, in onda proprio dallo studio Rai che si trova in quella strada. Ma cosa sta succedendo di così grave da provocare la furia dei romani?

Secondo diverse testimonianze dei residenti di via Asiago a Roma, da quando va in onda Viva Rai 2 è un continuo susseguirsi di urla, schiamazzi e musica ad alto volume già dalle prime ore del mattino. Tutta colpa del programma condotto di prima mattina da Fiorello che attira tantissimi fan e curiosi. Per questo una cinquantina di residente nel quartiere Della Vittoria hanno deciso di scrivere una lettera di proteste a viale Mazzini. "Quando ha suonato Laura Pausini c'era gente qui sotto dalle tre del mattino", denuncia uno dei residenti di via Asiago a Roma, infuriato con Fiorello. "La situazione è insostenibile, dormo con i tappi nelle orecchie e comunque ogni giorno, cascasse il mondo, mi sveglio con le urla degli spettatori e con la musica a palla", racconta un altro. I cittadini si sentono beffati dalla Rai che aveva promesso che i ballerini e tutto lo staff del programma avrebbero sentito le canzoni in cuffia.

"Molti dei firmatari della lettera avevano scritto personalmente alle istituzioni e alla Rai. Ma le promesse non sono state rispettate", spiega ancora lo stesso residente di via Asiago a Roma. La situazione sarebbe talmente fuori controllo che, secondo quanto si apprende, il portiere di un condominio è stato costretto ad utilizzare il soffiatore ad aria che di solito usa per spazzare le foglie per allontanare i fan di Fiorello sorpresi anche ad urinare nel cortile. "Chi viene ad assistere a questi spettacoli non è gente del posto, tanto che spesso arrivano ad accamparsi. – spiega Renato Sartini, consigliere municipale della Lista Civica del sindaco Roberto Gualtieri – Per mantenere l'ordine c'è una volante dei vigili urbani ogni giorno, ma non basta. Soprattutto, potrebbe essere utilizzata per altri scopi, come il contenimento dei parcheggi selvaggi in questo quartiere".

