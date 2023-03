Bufera politica e mediatica su Lucia Annunziata dopo quanto accaduto durante l’ultima puntata di Mezz’ora in più. La conduttrice del programma domenicale pomeridiano di Rai 3 si è resa infatti protagonista di un deprecabile siparietto mentre intervistava il ministro della Famiglia Eugenia Roccella. Il dibattito che ha fatto letteralmente perdere le staffe alla giornalista è quello sulla maternità surrogata. O, come la definisce la Roccella, utero in affitto. Il ministro ribadisce il no del governo Meloni a questa pratica. Ma la Annunziata non ci sta, arrivando a zittire la sua ospite con una parolaccia. Immediata la richiesta di una sua rimozione da parte di Fratelli d’Italia.

Lucia Annunziata

Roccella ospite di Lucia Annunziata in Rai, è bufera

“In Italia la maternità surrogata è proibita e bisogna chiamarla col suo nome: è utero in affitto. – queste le parole di Eugenia Roccella a Mezz’ora in più – Adesso faremo una legge contro l’utero in affitto. In Italia l’utero in affitto è vietato e ne è vietata anche la propaganda. In Europa ci sono addirittura delle fiere. Oggi può costare sui 100mila euro e alle donne, nei Paesi dove è legale, ne arrivano 15-20mila. Si tratta di decidere se una maternità possa essere una questione di mercato”.

Durante l’intervista su Rai 3, la Roccella dà anche ragione all’esponente meloniano Fabio Rampelli che poco prima aveva parlato di “figli comprati con utero in affitto spacciati per propri”. Secondo il ministro della Famiglia “spacciare evoca altre cose, magari il termine non è corretto. Ma la verità è quella che ha detto Rampelli. La nostra legge dice che per essere adottati ci vogliono un padre e una madre”. Dichiarazioni che fanno saltare sulla poltrona Lucia Annunziata. “Questo si può fare senza necessariamente chiudere in Commissione politiche europee del Senato una legge per arrivare alla proibizione della trascrizione dei certificati di nascita esteri dei bambini già nati e vietare la maternità surrogata. Prendetevi la responsabilità di farle queste leggi ca***”, attacca la conduttrice, costretta a chiedere immediatamente scusa a ospite e telespettatori.