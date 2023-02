Luciano Moggi, beccato!

Juventus, ancora guai. La procura federale della Figc indaga sui bianconeri dopo l’avvistamento di Luciano Moggi a bordo campo di una partita della squadra Primavera. Dopo Calciopoli, l’ex dg bianconero è radiato, di lui pende il divieto di accedere all’interno del recinto di gioco per qualunque partita della Federcalcio. E invece lo scorso 14 gennaio il dirigente è stato visto durante Napoli-Juventus a Cercola, nel Napoletano. In quell’occasione aveva parlato con il dirigente del settore giovanile bianconero Gianluca Pessotto. Per l’apertura dell’inchiesta è stata fondamentale la foto pubblicata dal sito StorieSport.

