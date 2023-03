Di Maio pizzicato con la nuova fidanzata: ecco chi è

La storia d’amore tra Luigi Di Maio e Virginia Saba è terminata da qualche mese. Già dal maggio scorso lei sarebbe tornata a vivere in Sardegna e i due non si sarebbero più visti. Ora però il gossip sull’ex capo politico del M5S impazza nuovamente. Di Maio sarebbe stato infatti pizzicato a Venezia lo scorso fine settimana insieme a quella che in molti ritengono essere la sua nuova fiamma. Lei si chiama Alessia D’Alessandro, ha 31 anni, occhi verdi, capelli castani. Parla cinque lingue e di professione, oltre a fare la modella, è stata anche candidata in Campania per il M5S. Ora si attendono conferme ufficiali sull’inizio della loro relazione.

Luigi Di Maio e la nuova fidanzata

Chi è Alessia D’Alessandro, la nuova fiamma di Di Maio

“Vive a Berlino, ha 28 anni e nel curriculum vanta esperienze di studio alla Sciences Po di Parigi e alla Jacobs University Bremen di Brema. – così l’Adnkronos descriveva la nuova fidanzata di Luigi Di Maio nel 2020 – Oltre a fare l’assistente al marketing della Wirtschaftsrat, un’organizzazione imprenditoriale vicina alla Cdu, il partito della cancelliera tedesca Angela Merkel. Alessia D’Alessandro è il volto emergente scelto dal Movimento Cinque Stelle per correre nel collegio uninominale di Agropoli-Castellabate, in provincia di Salerno. Sfiderà l’ex sindaco di Agropoli Franco Alfieri, oggi capostaff del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca”.

Un ritratto di Alessia D’Alessandro

“Vi presento Alessia D’Alessandro, una ragazza giovane, curiosa e preparata con un’importante esperienza all’estero. – questo invece il suo ritratto fatto nel 2018 dall’ex deputato del M5S Angelo Tofalo – Come ha fatto Alessia a diventare la candidata all’uninominale nel collegio di Agropoli? Ha semplicemente risposto all’appello fatto qualche settimana fa da Luigi Di Maio inviandoci una email in cui proponeva la sua storia ed il suo Curriculum Vitae. È stata poi selezionata tra le candidature che si sono messe a disposizione del nostro progetto. Alessia ha solo 27 anni e vive a Berlino, città in cui ha ricoperto fino a ieri la posizione di referente della direzione nel Consiglio Economico della CDU per quasi un anno. È di nazionalità italo-tedesca. Nata e cresciuta a Napoli, dove ha frequentato le scuole fino al raggiungimento della maturità, risiede a Castellabate, in provincia di Salerno, dove trascorre diverse settimane all’anno in particolare in estate”.